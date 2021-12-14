BoE: İngiltere'de arz ve enflasyon üzerinde baskılar mevcut

Enflasyon, Avrupa'nın yeni ve yükselen sorun iken, İngiltere Merkez Bankası da koronavirüs salgınının ülke ekonomisi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini aktardı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından, Finansal İstikrar Raporu yayınlandı ve koronavirüs salgınının ülke ekonomisi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini bildirildi.

BoE tarafından yayınlanan Finansal İstikrar Raporunda, “Arz ve enflasyon üzerinde yakın vadeli baskılar mevcut. Özellikle virüsün yeni varyantlarının aşının etkinliğini azaltıp azaltmayacağına dair belirsizlikler göz önüne alındığında, koronavirisün ekonomik aktivite üzerinde daha büyük bir etkisi olabilir." görüşü aktarıldı.

"HALK SAĞLIĞI VE EKONOMİK GÖRÜNÜME YÖNELİK RİSKLERE İLİŞKİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR"

Salgının varyant oluşumları nedeniyle önümüzdeki dönemde ülke ekonomisi üzerinde öngörülenden daha büyük etkilerinin olabileceğinin belirtildiği raporda, "İngiltere ve diğer küresel ekonomiler salgının etkilerinden çıkarak toparlanmasını devam ettirdi. Ancak halk sağlığı ve ekonomik görünüme yönelik risklere ilişkin belirsizlik sürüyor.” değerlendirmesine yer verildi.

"İNGİLTERE'NİN BANKALARI GÜÇLÜ"

Bankanın raporunda, “İngiltere’nin önde gelen bankaları, en ağır senaryolar altında bile hanehalkı ve işletmeleri desteklemeyi sürdürmeye yetecek kadar güçlü.” ifadesi yer aldı.

"DÖNGÜSEL SERMAYE TAMPONU ORANI GELECEK YIL YÜZDE 2’YE ÇIKARTILACAK"

Raporda ayrıca bankanın finansal tedbir mekanizmalarından olan ve verilen kredilerin yüzde 1’lik kısmına denk gelen döngüsel sermaye tamponu oranının gelecek yıl yüzde 2’ye çıkarılacağı belirtildi.

KONUT EDİNDİRME KOLAYLAŞTIRILACAK

Ayrıca raporda yeni bir düzenleme ile kredi ile ev sahibi olmak isteyenlerin yaptığı kredi başvurularında olası yüzde 3 puanlık faiz artışını karşılayabilme zorunluluğunun kaldırılmasının planlandığı aktarıldı.