Boeing'in 787 Dreamliner uçaklarında bulunan kusur ile başı dertte Boeing, tespit edilen kusurlar nedeniyle 787 Dreamliner uçaklarının teslimatlarının etkileneceğini bildirdi.

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ABD'li uçak üreticisi Boeing, uzun zamandır 787 Dreamliner uçaklarındaki sorunlarla ilgili problem yaşıyor.

Boeing, 2023'ün başında bazı 787'lerin gövde bileşeninde yaşanan bir sorun nedeniyle uçakların teslimatını birkaç haftalığına durdurduğunu açıklamıştı.

Söz konusu uçak modelinde yeni bir kusurun tespit edildiğini ve bu durumun teslimatları geciktireceğini bildirdi.

Şirket, kusuru "yatay stabilizatörle ilgili uygun olmayan bir durum" olarak açıkladı.

Boeing bir açıklama yaparak, şirketin envanterlerindeki 787'lerin yatay stabilizatörle ilgili uygun olmayan bir durum nedeniyle incelendiğini aktardı.

"Acil bir uçuş güvenliği sorunu değil"

Açıklamada, bu durumun acil bir uçuş güvenliği sorunu olmadığı ve hizmetteki uçakların çalışmaya devam edebileceği belirtildi.

"Teslimat beklentileri değişecek"

Şirketin açıklamasında, denetimler ve gerekli çalışmaların yakın vadeli teslimatların zamanlamasını etkileyeceği ancak sorunun tüm yıla ilişkin teslimat beklentilerini değiştirmesinin beklenmediği kaydedildi.