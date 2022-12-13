Boğazlarda bekleyen Rus tankerlerinden 19'unun geçişi tamamlandı

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan kısıtlamalar ve karşılıklı yaptırımlar nedeniyle enerji maliyetleri tırmandı. Ardından Avrupa'da Rus petrolüne gelen tavan fiyat uygulamasıyla yeni gelişmeler yaşandı.

Savaş başladıktan sonra doğalgaz akışı sekteye uğradı ve enerji fiyatları arttı. Avrupa ülkeleri de Rus petrolü için tavan fiyat uygulamasına gitmek istedi.

Bu süreçte Türk boğazlarından geçiş yapan petrol tankerleri, sigorta ile ilgili evraklarının tamamlanması gerekçesi ile bekletildi. Bu bekleyiş dünya basınında yankı buldu.

Bekleyen ham petrol yüklü tankerlerden 19'unun geçişi tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk boğazlarında bekleyen ham petrol yüklü tankerlerden 26'sından 22'sinin uygun teyit mektubunu verdiğini belirterek "Bunlardan 19'unun geçişi tamamlanmıştır." ifadesini kullandı.

"Güvenlik sağlanacak"

Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, birçok gemi kaptanı tarafından gemi seyri açısından dünyanın en zor su yolu olarak nitelendirilen, başta İstanbul Boğazı olmak üzere Türk boğazlarında, Bakanlıkça gemi trafik sistemleri gibi teknolojik altyapıya yapılan yatırımlar ve alanında uzman ve deneyimli çalışanlarla deniz, can, mal, çevre emniyeti ve güvenliğinin üst düzeyde sağlandığına işaret edildi.

Kaza için sigorta yaptırma zorunluluğu var

Özellikle tehlikeli yük sınıfındaki ham petrol taşıyan ve ortalama boyları 2 futbol sahası uzunluğundan daha fazla olan tankerlerin Türk boğazlarından geçişinde sebep olabilecekleri ya da karışabilecekleri bir kaza için sigorta yaptırma zorunluluğunun, yıllardır boğazların emniyeti için alınan önlemlerden biri olduğu bildirildi.

Tankerlerin geçişi için teyit mektubu şart

Açıklamada, ham petrol yüklü tankerlerin Türk boğazlarından geçişine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Uygun teyit mektubu sunulması uygulamamızın yürürlüğe girdiği 1 Aralık 2022'den bu yana, boğazlarımıza gelen ve sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubu talep ettiğimiz ham petrol yüklü tankerlerin her birinin yük miktarı 90 bin ton ile 140 bin ton arasından değişmekte olup bunlar, dünyada hizmette bulunan en büyük tankerlerdendir.

Ham petrol yüklü tankerlerden 26'sından 22'si uygun teyit mektubu verdi

Ülkemizin haklı talebi olan sigorta teyit mektubunu vermediği için bekleyen ham petrol yüklü tankerlerden 26'sından 22'si uygun teyit mektubunu vermiştir. Bugün geçenlerle birlikte bunlardan 19'unun geçişi tamamlanmıştır.

4 gemi kaldı

Teyit mektubu vermesi beklenilen, Boğaz'a yeni varanlar dahil yalnızca 4 gemi bulunmaktadır. Marmara ve Ege Denizi'nde uygun teyit mektubu vermediği için bekleyen ham petrol yüklü tanker bulunmamaktadır. Muhataplarımızla yürüttüğümüz görüşmelerin Türk boğazlarımızı koruyacak yeni uygulamamızın kabulü ile sonuçlanması ve deniz ticaretinin olağan akışı ile devam etmesi memnuniyet vericidir."