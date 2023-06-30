Boğazlardan zamlı geçiş yarın başlıyor

1983’ten 7 Ekim 2022’ye kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden, net ton başına 0,80 dolar alınıyordu.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücret 4,08 dolara çıkarıldı.
10 bin net tonajlı geminin yeni tarifesi
Yeniden güncelleme yapıldı ve 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı birimi 4,42 dolara yükseltildi.
Buna göre 10 bin net tonajlı bir gemi yeni tarifeye göre 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak.
Her yıl güncellenecek
Fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri gibi kalemlerden alınan bu fiyatlar artık her yıl güncellenecek.
Montrö Sözleşmesine göre; Türk Boğazları'ndan uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor.
Geçen yıla kadar sabitti
Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) temel alınırken, birim olarak da “Altın Frank” esas alınıyor.
Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kaldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği artık Boğaz geçiş ücretleri, yeniden bir karara ihtiyaç duyulmaksızın her yıl 1 Temmuz’da yeniden hesaplanıp, otomatik olarak güncellenmiş olacak.
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yarın başlıyor
Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:
Türk Boğazları'ndan uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde zamlı tarife uygulamasına yarın başlıyoruz. Net ton başına alınan 4,08 dolar ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 4,42 dolar olacak. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile artık boğaz geçiş ücretleri her yıl yeniden güncellenecek. Boğazlardan sağladığımız gelir artacak.