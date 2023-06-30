Boğazlardan zamlı geçiş yarın başlıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türk Boğazları'ndan uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde zamlı tarife uygulamasına yarın başlıyoruz” dedi.

İHA

1983’ten 7 Ekim 2022’ye kadar boğazlardan geçen uluslararası gemilerden, net ton başına 0,80 dolar alınıyordu.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu ücret 4,08 dolara çıkarıldı.

10 bin net tonajlı geminin yeni tarifesi

Yeniden güncelleme yapıldı ve 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı birimi 4,42 dolara yükseltildi.

Buna göre 10 bin net tonajlı bir gemi yeni tarifeye göre 17 bin 760 dolar ödemek zorunda kalacak.

Her yıl güncellenecek

Fener, tahlisiye ve sağlık hizmetleri gibi kalemlerden alınan bu fiyatlar artık her yıl güncellenecek.

Montrö Sözleşmesine göre; Türk Boğazları'ndan uğraksız geçecek gemilerden sağlık denetimi hizmeti, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere 3 kalem üzerinden ücret alınıyor.

Geçen yıla kadar sabitti

Ücretlerin hesaplanmasında, gemilerin net tonajı (NRT) temel alınırken, birim olarak da “Altın Frank” esas alınıyor.

Geçen yıla kadar bu fiyatlar sabit kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği artık Boğaz geçiş ücretleri, yeniden bir karara ihtiyaç duyulmaksızın her yıl 1 Temmuz’da yeniden hesaplanıp, otomatik olarak güncellenmiş olacak.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yarın başlıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi: