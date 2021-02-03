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BOJ: Ekonomik şoklara hazır olmak gerekiyor

BOJ: Ekonomik şoklara hazır olmak gerekiyor

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Masazumi Wakatabe, kurumlarının faizleri daha da düşürmeye ve ekonomik şoklarla mücadele etmenin yollarını bulmaya hazır olması gerektiğini artardı.