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- BOJ: Ekonomik şoklara hazır olmak gerekiyor
BOJ: Ekonomik şoklara hazır olmak gerekiyor
Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Masazumi Wakatabe, kurumlarının faizleri daha da düşürmeye ve ekonomik şoklarla mücadele etmenin yollarını bulmaya hazır olması gerektiğini artardı.
- REUTERS
- 03.02.2021 - 14:39
- Güncelleme : 03.02.2021 - 14:42
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Masazumi Wakatabe, iş dünyası ile yapılan bir toplantıda, yöneticisi olduğu kurumun çalışma hedeflerine yönelik görüşlerini aktararak faizleri düşürmeye vurgu yaptı.
"SALGINDAN ETKİLENEN EKONOMİYE DESTEK SÜRECEK"
Wakatabe, böylece koronavirüs salgınının tahribat yarattığı ekonomiye desteklerini sürdüreceklerinin veya artıracaklarının sinyalini verdi.
Wakatabe, BOJ'un mart ayındaki para politikası değerlendirmesinde parasal desteğin geri çekilmeyeceğini ancak araçları "sürdürülebilir, etkili ve hazır" hale getirmeye odaklanılacağını söyledi.
Wakatabe, "Ayrıca yüzde 2 enflasyona ulaşma taahhüdümüzü sürdürmeliyiz. Taahhüdümüze dayanarak, nominal faizleri gerektiği gibi düşürmeye hazır olacağız." dedi.