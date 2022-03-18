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    BoJ Ukrayna krizi riskleri konusunda uyardı

    Aşırı gevşek para politikasını koruyan Japonya Merkez Bankası, Ukrayna krizinin ekonomilere yapacağı darbenin boyutlarını ortaya koydu.
    • REUTERS
    • 18.03.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 10:19
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    BoJ Ukrayna krizi riskleri konusunda uyardı

    Japonya Merkez Bankası (BOJ), aşırı gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi ve kırılgan ekonomik toparlanma üzerinde Ukrayna krizinden kaynaklanan risklerin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

    BOJ gevşek para politikasını koruyarak, hızla yükselen enflasyonun kalıcı hale gelmesini durdurmak için bu hafta faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Bankası (BoE) ile taban tabana zıt bir tutum izliyor.

    BOJ FAİZİ YÜZDE 0,1'DE TUTTU

    BOJ beklentilere paralel olarak kısa vadeli faiz hedefini yüzde -0,1'de, 10 yıllık tahvil faizi hedefini ise yüzde 0'a yakın seviyede tuttu.

    BOJ para politikası açıklamasında, "Japonya ekonomisi büyüme trendine girdi" denildi. BOJ, ocak ayındaki para politikası metninde ekonominin "daha net toparlanma işaretleri" gösterdiğini açıklamıştı.

    BoJ

    BOJ, SAVAŞIN EKONOMİYE SONUÇLARI KONUSUNDA UYARDI

    BOJ, Ukrayna krizinden kaynaklanan yeni riskler konusunda da uyarıda bulunarak bu risklerin finansal piyasaları istikrarsızlaştırdığını ve ham madde maliyetlerinde sert şekilde artışa yol açtığını açıkladı.


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