BOJ'un gündeminde artan ücretler ve azalan deflasyon riskleri var

BOJ'un gündeminde artan ücretler ve azalan deflasyon riskleri var

Japonya Merkez Bankası, tahvil getiri bandına ilişkin kontrollerde değişiklik yaparak küresel piyasalarda şok etkisi yaratmıştı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Aralık toplantısının özeti yayınlandı.

Toplantı özetinde "Fiyat artışları yalnızca ürünler için değil hizmetler için de hız kazanıyor...Japonya'da enflasyonist ivmenin artıyor olma ihtimali var" ifadeleri yer aldı.

Deflasyon risklerinin ortadan kalkmasi bekleniyor



Yayınlanan metin yetkililerin, faiz oranlarını aşırı düşük seviyede tutmaya karar vermelerine rağmen yükselen ücretlerin deflasyon risklerini ortadan kaldırabileceğine dair artan beklentileri ele aldıklarını gösterdi.

BoJ'un bir önceki adımı şaşırttı

BoJ, 19 ve 20 Aralık'ta düzenlediği toplantıda aşırı gevşek para politikasını sürdürmüş ancak uzun vadeli faiz oranlarının daha fazla yükselmesine olanak sağlayan tahvil getiri bandına ilişkin kontrollerde değişiklik yaparak piyasaları şaşırtmıştı.

Merkez Bankası'nın destkeleyici adamlarını gevşetmesi bekleniyor

Yetkililerin artmaya devam eden enflasyon kaynaklı baskılara daha fazla eğilmesi, mevcut başkan Haruhiko Kuroda'nın görev süresi bittiğinde merkez bankasının ekonomiyi destekleyici politikaları kademeli olarak azaltacağı yönündeki piyasa beklentilerini kuvvetlendirdi.

Deflasyon nedir

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat politikasıdır.