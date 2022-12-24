BoJ'un tahvil faizi hedeflerini genişletmesi varlık fiyatlarını etkiledi

BoJ'un tahvil faizi hedeflerindeki sınırı genişletmesi dünya genelinde tahvil piyasaları başta olmak üzere bütün varlık fiyatlarını etkileyerek "bomba" etkisi yarattı.

Asya piyasalarında Japonya Merkez Bankası (BoJ) tahvil faizleri adımı etkili oldu.

Asya borsalarında geçen Hong Kong borsası hariç satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, BoJ'un tahvil faizi hedeflerindeki sınırı genişletmesi dünya genelinde tahvil piyasaları başta olmak üzere bütün varlık fiyatlarını etkiledi.

BoJ, politika faizinde değişikliğe gitmedi

BoJ, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde eksi 0,10'da sabit bırakırken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizinde getiri eğrisi kontrolü için kullandığı aralığı 25 baz puan artırdı. Kararın ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,45 seviyesini test etti.

Analistler, söz konusu kararın bankanın fiyatlardaki baskının ardından para politikasındaki duruşunu değiştirebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Endeksler dalgalı seyir izledi

AA'nın haberine göre, haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,69, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,85 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,99 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,73 yükseldi.