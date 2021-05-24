Çelik köprü, Bitlis’te Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ve her yıl kış aylarında heyelan nedeniyle geçişi zor olan bölgede itme-sürme tekniğiyle inşa edilen ender uygulamalardan oldu.

Türkiye’de nadir uygulanan projelerden biri olan itme-sürme tekniğiyle Bitlis’te Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ve her yıl kış aylarında heyelan nedeniyle geçişi zor olan bölgede inşa edilen çelik köprü, bölgede ilk ve Türkiye’de ise nadir uygulanan projelerden biri olacak.

Bitlis’te, aynı zamanda Diyarbakır’ın, Adana’nın ve Mersin’in bağlantı yolu üzerinde tırlar ve yüklü araçların yoğun olduğu bölgede 12 ayak üzerine inşa edilecek çelik köprünün, 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Bölgenin en büyük viyadüğü Bitlis’te yapılıyor VİDEO

KÖPRÜNÜN PARÇALARI ANKARA VE BİTLİS’TEKİ FABRİKALARDA YAPILIYOR

Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki köprünün parçaları, Ankara ve Bitlis’te oluşturulan fabrikalarda çalışan 350 kişi tarafından yapılıyor. Yapıldıkça ayaklara doğru itilen köprüyol, bittikten sonra bölgede büyük sorunlardan biri olan heyelan riskine rağmen trafik akışını sürdürecek.

BU PROJEDE İTME-SÜRME TEKNİĞİYLE KULLANILDI

Bitlis Çayı Viyadükü Yüklenici Firma Yetkilisi Arafat Özaydın, “Bitlis Çayı viyadüğünün 900 metre uzunluğunda olup iki kenar ayak ve 10 orta ayak olmak üzere maksimum açıklığı ise 90 metredir. Aynı zamanda ayak yüksekliği 54 metredir. Bu projemiz itme-sürme tekniğiyle yapılmaktadır. Çelik konsolsuyum olup 14 bin 700 ton ağırlığa sahiptir. Bu projeyi önümüzdeki yıl tamamlamayı planlamaktayız. Şu ana kadar 120 metre civarında itme sürme yaptık. Bitlis’te projenin iki ayağı için Baykan ve Bitlis yönünde olmak üzere iki adet fabrika kurduk. Aynı zamanda üç adet fabrikamızda Ankara’da bulunmaktadır. Burada da projemiz için imalatlar yapılmaktadır.

350 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Bu projede yaklaşık olarak 350 kişi istihdam edilmektedir. Bu proje bittiği takdirde bölgenin ulaşımı ve trafiği ciddi anlamda rahatlayacak. Bu viyadüğün yapım amaçlarından biri de bölgede heyelan ve çığ tehlikesinin olmasıdır.” diye konuştu.