- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Bolu'da fiyat denetimi: 50 işletmeye 32 bin 92 lira ceza
Bolu'da fiyat denetimi: 50 işletmeye 32 bin 92 lira ceza
- İHA
- 02.10.2021 - 11:45
- Güncelleme : 02.10.2021 - 11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz." ifadeleri üzerine ülke genelinde çalışmalar hızlandı.
Ticaret Bakanlığı, marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Bolu’da, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışları ile ürünlerin fiyat etiketlerine yönelik yerel ve ulusal zincir market şubelerinde denetim yapıldı.
340 İŞYERİ DENETLENDİ
2021 yılı ilk 9 ayında yapılan fahiş fiyat denetimlerinde toplam 340 işyerinde 2 bin 340 ürün denetlendi.
32 BİN LİRA CEZA
Gerçekleşen denetimlerde 50 işletmeye 71 üründe fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılıktan toplam 32 bin 92 lira idari para cezası uygulandı.
Haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilen 7 işletme ise, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na bildirildi.