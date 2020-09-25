Ziraat Mühendisi Muhterem Özsoy Çilata, 7 farklı patatesten 6'sının veriminin iyi olduğunu söyledi.

Ziraat mühendisi Muhterem Özsoy Çilata, üniversiteden mezun olduktan sonra köyüne yerleşerek çiftçiliğe başladı.

Çilata, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşıyor. Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra evlenerek köyüne yerleşen 30 yaşındaki Çilata, babadan kalma 8 dönümlük bahçesine ektiği tatlı patatesleri toplamaya başladı.

Bolu'da yetiştirilen tatlı patatesin hasadı başladı FOTO GALERi

BOLU VE ÇEVRESİNDE BİR İLK

Muhterem Özsoy Çilata, Mudurnu'ya yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Kabaca Dibi mevkisindeki bahçesine diktiği patatesleri topladı.

Çilata, bölgeye yeni bir tarım ürünü kazandırmanın sevincini yaşıyor. Bu yıl ilk defa diktiği tatlı patatesleri, verim durumuna göre gelecek yıllarda da dikeceğini belirten Çilata, şunları söyledi:

"Deneme ürünü olması nedeniyle patatesleri tek tek inceliyorum. Tatlı patatesleri verim durumuna göre nerede nasıl üretileceğini bakarak gelecek nesillere de aktarmaya çalışacağım. Bolu ve çevresinde bir ilk olan tatlı patates üretim ve hasadı sonrası çiftçilere örnek olacağımı ümit ediyorum."





7 FARKLI PATATESTEN 6'SI VERİMLİ

Bahçesinde 7 patates türünü 5 farklı dikim metodu ile denediğini dile getiren Çilata, şu şekilde konuştu:

"Bu 7 farklı patatesten 6'sı güzel verim verdi. Buraya adapte oldu. Bu sıcak iklim bitkisi, burada yetişebiliyor ve ürün alabiliyoruz. İnşallah ülkemize ithal olarak gelen bu tatlı patatesi Bolu'da daha fazla yetiştirmek ve daha fazla insanın sofrasına konuk etmek için çalışmalarımız var. Bununla ilgili de Bolu Belediyesi aracılığıyla inşallah daha fazla ekim yapacağız."

YAPRAĞI YEMEKLERDE KULLANILABİLİYOR

Çilata, bu patates türlerinin, sofraların yanı sıra farklı alanlarda da değerlendirilebileceğini belirterek, verimin çok güzel olduğunu, bir kökten 5 kilogram alınan da 1 kilogram alınan da olduğunu söyledi.

Bu patatesin yaprağının da yemeklerde kullanılabildiğini aktaran Çilata, "Hayvanlar için silaj yapılabilir. Hem kökleri de değerlendirilebilir. Bolu çevresinde yok. İlk defa biz denedik ve başardık." dedi.