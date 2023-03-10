Borçların yapılandırılmasında öne çıkan başlıklar Vergi ve SSK primleri ağırlıklı olmak üzere kamu borçlarının yapılandırılması ile düzenlenen teklif kabul edilerek yasalaştı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yapılandırma uygulaması, bu kez daha öncekilerden daha esnek koşullarda ve daha avantajlı ödeme seçenekleriyle hizmete girdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Öne çıkan başlıklar

Genel Kurul'da kabul edilen kanunla ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

Kamu alacaklarına yapılandırma imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor.

İlk taksit 31 Mayıs 2023'e kadar

Bu kuruluşlara bağlı tahsil dairelerine ödenecek yapılandırma tutarlarının ilk taksiti 31 Mayıs 2023'e kadar ödenecek.

48 eşit taksitle ödeme imkanı

Azami 48 eşit taksitte ödeyebilme şartı aranacak.

31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlar ödenecek

Düzenleme kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak.

Geçmişe dönük beyan imkanı getirildi

Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak.

Kayıtlarda gösterilmeyen makineler kayıt altına alınabilecek

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecek.

İdari para cezaları yapılandırılıyor

31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılacak.

Matrah ve vergi artırımı

2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

Deprem için tek seferlik ek vergi

Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.

Depremden etkilenen çalışanlara sağlanan menfaatlere vergi yok

İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak.

Depremzedelere konut verenlere emsal kira bedeli yok

Depremden etkilenen vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Hasarlı bina ve taşıtların borçlarına af

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek, taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

Yurt dışına gönderilen öğrencilerin borçları yapılandırılıyor

Yurt dışına gönderilen öğrencilerin kamuya olan borçları yeniden yapılandırılacak.

Sürücülerin trafik idari para cezalarına ilişkin ceza puanları siliniyor

Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.