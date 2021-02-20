Borçtan dolayı elektrik kesilmesine istisnalar geldi

Şehit aileleri, 65 yaş üstü tüketiciler ve malul gaziler gibi gruplara özel olarak borcunu ödememekten dolayı elektriklerinin kesilmesi süresi 3 aya kadar uzatıldı.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik piyasasında tüketiciler e-Devlet ve şirketlerin kurumsal iletişim kanalları üzerinden sözleşme kurabilecek veya sözleşmelerini sonlandırabilecek. Tüketici, el yazısıyla atılan imza ve güvenli elektronik imza ile de sözleşme yapabilecek.

GÜVENCE BEDELİ FATURAYA YANSIYACAK

Sözleşme kurulma aşamasında istenilen güvence bedelini mesken tüketicisi ilk 2 faturaya yansıtılmak üzere 2 taksitte ödeyebilecek. Sözleşmesi sonlanmış tüketiciler güvence bedeli kalıntı alacaklarını görevli tedarik şirketinin internet sayfasında sorgulayabilecek.

ANLAŞMASI OLAN MESKEN DIŞI TÜKETİCİLERDEN GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK

Bankalarla doğrudan borçlandırma sistemi anlaşması olan mesken dışı tüketicilerden güvence bedeli talep edilmeyecek.

GÜVENCE BEDELİ KULLANIM YERİNİN GÜCÜ DİKKATE ALINARAK HESAPLANACAK

Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak tüketici grupları itibarıyla kilovat başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanacak. Güvence bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE değişim oranları da dikkate alınarak kurul kararıyla belirlenecek. Kurul gerekli görmesi halinde her bir görevli tedarik şirketi için farklı güvence bedelleri belirleyebilecek.

KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİM FATURASI TÜKETİCİYE İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA İLE İLETİLECEK

Kaçak elektrik tüketim faturası, kaçak elektrik tespit tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla tüketiciye gönderilecek. Kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketici, kendisine fatura edilen bedeli son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlü olacak, kredi kartıyla ödeme yapabilecek.

FATURAYI ÖDEMEK İÇİN EN AZ 10 GÜN SÜRE TANINACAK

Tüketiciye gönderilen faturada ödeme için en az 10 gün süre verilecek ve iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen faturalara ilişkin masraf, ilgili tüketici tarafından karşılanacak.

ELEKTRİK BORCUNDAN DOLAYI ÖNEMLİ GÜNLERDE KESİNTİ YAPILMAYACAK

Zamanında ödenmeyen elektrik borcundan dolayı kesme işlemleri resmi ve dini bayram, genel tatil günlerinde ve bu tatillerin bir önceki günlerinde ve cuma günü yapılamayacak.

BAZI KONUTLARIN ELEKTRİĞİ ANCAK YIL İÇİNDE EN AZ 3 DÖNEM BOYUNCA ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE KESİLEBİLECEK

Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan ve mesken tüketici grubunda bulunan 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağına ilişkin görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı hallerinde kesilebilecek.

BORÇ AZAMİ 4 AY TAKSİTLENDİRİLECEK

Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde tedarikçiler tarafından taksitlendirme yapılacak ve taksitlendirme süresi azami 4 ay olacak.