Borsa 2024 yılına hazırlanıyor! Yeni yılda yabancı yatırımcı beklentisi güçlü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim belirsizlikleri ve jeopolitik risklerle dalgalı bir yılı geride bırakırken yabancı yatırımcıların ilgisini artırmasıyla Borsa İstanbul'da gelecek yıl için beklentiler yükseldi.

AA

Son dönemde Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik devam ediyor.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından yeni ekonomi yönetiminin çalışmalarıyla ekonomik gidişat olumlu yönde değişmeye başladı.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı güçlü adımlara yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da katıldı.

Türk lirası uluslararası kurumların radarına girdi

Yurt içinde TCMB toplamda 3 bin 400 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 42,50 seviyesine çekerken, bu dönemde yeni ekonomi yönetiminin attığı sadeleşme adımları ve yapılan sözle yönlendirmeler Türk lirası varlıkların yeniden uluslararası kurumların radarına girmesini sağladı.

Bu dönemde Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 280 baz puanla yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesine inerken, yurt dışında yerleşik kişilerin Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve hisse senedi alımları da dikkati çekecek ölçüde arttı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, son 8 haftada yaklaşık 1 milyar 902 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirirken, yılbaşından bu yana hisse senetlerindeki toplam alım yaklaşık 1 milyar 349 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul yıllık bazda yüzde 35,6 yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi söz konusu gelişmelere karşın yılın son çeyreğinde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, yıllık bazda yüzde 35,6 yükselerek 7.470 puana çıktı.

Endeksin dolar bazlı incelendiğinde yatırımcısına yüzde 14,1 kaybettirdiği görüldü.

Sektör endeksleri incelendiğinde 2023'te yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 166,4 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 19 ile madencilik oldu.

Hisse bazında ise bu yıl BIST 100 endeksi içinde en çok kazandıran yüzde 603 ile Borusan Boru Sanayi, en fazla kaybettiren yüzde 67 ile Çan2 Termik Santrali oldu.

Ekonomide atılan adımların sonuçlarının Borsa'yı uzun vadede olumlu etkilemesi bekleniyor

BIST 100 endeksindeki şirketlerin ortalama fiyat/kazanç (F/K) oranı 6,08 şeklinde gerçekleşirken, MSCI Türkiye endeksinin 12 aylık beklenen F/K oranı kasım sonu itibarıyla 4,8 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, söz konusu oranların tarihsel ortalamalarının altında olduğunu vurgulayarak, yeni ekonomi yönetiminin attığı adımların meyvelerini vermeye başlamasıyla birlikte BIST 100 endeksinin çarpanlarında da iyileşmenin başlamasını öngördüklerini dile getirdi.

Yabancı yatırımcılar ilgi göstermeye başladı

Yabancı yatırımcıların yavaş yavaş da olsa Türkiye'nin pay piyasalarına yeniden ilgi duymaya başladıklarını aktaran analistler, son dönemdeki verilerin de bunu doğruladığını ifade etti.

Öte yandan, 2023 yılı en fazla halka arzın yapıldığı yıl olarak dikkati çekerken, 54 şirket toplamda 73,9 milyar liralık fon sağladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)