Borsa açılışında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa açılışında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul'un açılışında Bist 100 endeksi, 37,36 puan ve yüzde 0,89 artarak haftaya 4.254,34 puanla rekor seviyeden başladı.

Dünya borsaları temkinli hareket ederken, Borsa İstanbul'da Bist 100 endeksi açılış, gün ortası ve kapanış rekorlarını üst üste kırıyor.

Bugünkü açılışta Bist 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,36 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 4.254,34 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 1,14 artış kaydetti.

Sektörlerden en fazla metal ana sanayi kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47'yle metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,20'yle turizm oldu.

Geçen hafta Bist 100 endeksi değer kazanmaya devam etti

Bist 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü de önceki kapanışa göre yüzde 2,72 artışla 4.216,98 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi. Endeks, geçen haftanın tamamında ise yüzde 8,71 değer kazandı.

Bist 100'de destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, nalistler, teknik açıdan Bist 100 endeksinde 4.300 seviyesinin direnç, 4.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.