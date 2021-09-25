Borsa ajanı ve simsarı olmanın şartları değişti

Borsa'da başkasının adına işlem yapabilen borsa ajanı ile alım satımlarında yalnız aracılık yapabilen borsa simsarına uygulanan kriterlerde değişikliğe gidildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) "Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

BORSADA ALIM SATIM YAPAN BORSA AJANI OLMAK İÇİN GEREKLİ SÜREDE DEĞİŞİKLİK

Ticaret borsalarında 2 yıl süreyle borsa simsarlığı yapmış kişilerin borsa ajanı olabilmelerinin önü açıldı.

Başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapan borsa ajanı olmak için en az 3 yıllık borsa üyeliği şartı aranıyordu. Yapılan değişiklikle en az 2 yıl süreyle borsa simsarlığı yapanlar veya en az 3 yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görerek bu durumu borsadan alınacak belgeyle ortaya koyanlar da borsa ajanı olabilecek.

BORSA SİMSARI OLABİLMEK İÇİN SERTİFİKA ZORUNLULUĞU KALDIRILIRDI

Borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapabilen borsa simsarı olabilmek için de sertifika zorunluluğu kaldırılırken, en az 1 yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görerek bu durumu belgeleyenlerin de borsa simsarı olmasının önü açıldı. ​​​​​​​