Borsa, dolar bazında yüzde 100'den fazla kazandırdı

Borsa istanbul, yılın ilk gününden bu yana bu dolar bazında yüzde 100'den fazla kazandırarak yatırımcısını sevindirdi.

Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrılarak yatırımcısına kazandırmaya devam etti.

Küresel pay piyasalarından sene başından bu yana pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksinin dolar bazlı getirisi yılbaşından bu yana yüzde 100'ü geçti.

BIST 100 endeksi yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 190 getiri sağlayarak 5.382 puanla rekor seviyeye çıkarken, dolar bazlı bakıldığında da yüzde 100'ün üzerinde kazançla tarihi bir performans sergiledi.

BIST 100 endeksi, bugün 288 puana kadar yükseldi

Geçen seneyi 139 puandan tamamlayan dolar bazlı BIST 100 endeksi, yıl içinde en düşük 130 puanı görmesinin ardından ivme kazanan yükselişi ile bugün 288 puana kadar çıktı. Dolar bazlı BIST 100 endeksi, böylece Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Endeksin dolar bazlı tarihi zirvesi ise 510 puan seviyesinde bulunuyor.

En çok yüzde 540 ile ulaştırma sektörü kazandırdı

AA'nın haberine göre Borsa'nın yılbaşından bu yana performansı sektör bazlı incelendiğinde en çok yüzde 540 ile ulaştırma sektörü kazandırırken, onu yüzde 380 ile elektrik ve yüzde 260 ile madencilik takip etti. Sektör endeksleri arasında bu sene kaybettiren bulunmazken, en az getiriyi ise yüzde 70 ile metal ana sanayi sağladı.