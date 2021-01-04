Borsa gün ortasında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,44 değer kazanarak 1.497,92 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün aynı zamanda gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.498,41 puana taşıdı.

21,19 PUAN ARTIŞI

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,19 puan artışla 1.497,92 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14 milyar 500 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ KAZANDIRDI

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,73 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 1.498,41 puana taşıdı.

DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ PAY PİYASALARINI DESTEKLİYOR

Analistler, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.