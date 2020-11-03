Borsa günü yükselişle tamamladı

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,51 değer kazanarak günü 1.150,71 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDEN EN FAZLA BANKACILIK KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 3,74 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,83 ile KOBİ Sanayi oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinin öncülüğünde analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.155 seviyesinin üzerini test ettikten sonra 1.150 puanın üzerinde dengelendi.

ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Analistler, ABD'deki başkanlık seçiminin piyasaların odağında yer aldığını belirterek, hafta sonu yayınlanan anketlere göre, Demokratların adayı Joe Biden'ın, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın önünde bulunduğunu anımsattı.