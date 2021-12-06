Borsa günün ilk yarısında 1.920 puanın üzerini test etti

Borsa İstanbul, geçen haftayı yükselişle tamamladıktan sonra güne rekorla başlamıştı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.925,07 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 1.925,07 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ENDEKS 1.916,53 SEVİYESİNE ÇIKTI

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,32 ve 6,12 puan değer kazanarak 1.916,53 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

EN ÇOK FİNANSAL KİRALAMA VE FAKTORİNG ENDEKSLERİ KAZANDIRDI

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,49 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,57 ile inşaat oldu.