Borsa günün ilk yarısında gün ortası rekoru kırdı Dolar/TL'deki artışla ve küresel piyasalardaki temkinli ilerleme sürerken gözler Borsa İstanbul'a çevrilmişti.

AA

Borsa İstanbul, bugün yükselişle açılmıştı.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.730,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 5.730,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,87 puan ve yüzde 1,70 değer kazancıyla 5.722,36 puan oldu. Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

En çok kazandıran sektör ulaştırma oldu

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,64 ile ulaştırma oldu.

Merkez Bankası ödemeler dengesini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de hazine bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.