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    Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

    Borsa İstanbul, küresel piyasalara göre pozitif seyir sürdürüyor ve Bist 100 endeksi rekorlara doymuyor.
    • 04.11.2022 - 13:20
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    Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı

    Toplam 42,4 milyar lira düzeyinde işlem hacmi gerçekleştiren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.181,73 puana taşıdı.

    BIST 100 endeksi, 4.181,73 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,51 puan ve yüzde 1,84 değer kazancıyla 4.180,96 puan oldu.

    Holding endeksi yükseldi

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,01 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,96 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile inşaat oldu.

    Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı #1

    Borsa İstanbul destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, analistler, bugün için ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.200 puanın direnç, 4.080 ve 4.050 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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