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    Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son dönemde üst üste gelen kapanış, gün ortası ve başlangıç rekorlarından sonra günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.554,87 puana taşıdı.
    • 21.04.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 14:10
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    Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

    Küresel pay piyasaları karışık bir seyrin sürerken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor.

    Günün ilk yarısında 2.554,87 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,07 ve 27,13 puan değer kazancıyla 2.553,06 puan oldu.

    Toplam işlem hacmi 23,2 milyar lira

    Toplam işlem hacmi 23,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,75 yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü #1

    En fazla kazandıran sektör yüzde 2,55 ile inşaat oldu

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    ABD'de açıklanan şirket bilançoları, Çin'de koronavirüs salgını kapsamında kapanma tedbirlerinin devam etmesi, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin artması ve merkez bankalarının yükselen enflasyon karşısında atacağı politika adımlarına dair yönlendirmeleri, küresel pay piyasalarında karışık seyrin sürmesine neden oluyor.


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