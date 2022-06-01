Borsa haziran ayına rekorla başladı

Borsa İstanbul, küresel ekonominin zorlu sürecinde pozitif ayrışarak rekorlar kırarak öne çıktı. Hazirana pozitif başlayan Borsa için uzmanlar olumlu seyrin süreceği görüşünde.

Borsa İstanbul'daki pozitif seyir, yatırımcıları desteklemeye devam ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mayısta yüzde 4,8 getiri ile dünya borsalarından pozitif ayrışırken analistler, haziran ayına da rekorla başlayan endeksin ay boyunca yukarı yönlü hareketine devam edeceğini öngörüyor.

Haziran ayına rekorla başlayan BIST 100 endeksi, 2.584,47 puanla tarihi zirvesini gördü. BIST 100 endeksi, yılın ilk 5 ayında ise yatırımcısına yüzde 37,1'lik getiri sağlarken, dolar bazında yükselişi yüzde 12'yi buldu.

BIST 100 endeksi, yatırımcısına en çok kazandıran endekslerden

Söz konusu performansla BIST 100 endeksi, yatırımcısına en çok kazandıran endeksler arasında yer aldı. BIST 100 endeksinin gelişmekte olan ülke borsalarından da pozitif ayrıştığı görülürken, yılın 5 ayında Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 9,8, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,6, Rusya'da Moex endeksi yüzde 37,8, Meksika'da Mexbol endeksi yüzde 2,9, Tayvan'da Taeix endeksi yüzde 7,7 geriledi, Arjantin'de Merval endeksi ise yüzde 10,5 yükseldi.

En fazla ulaştırma hisseleri arttı

Sektör endeksleri dikkate alındığında ulaştırma hisseleri yüzde 17,9 ve kimya, petrol, plastik hisseleri yüzde 13,4 getiriyle mayısta BIST 100 endeksini sırtladı. Yılbaşından bu yana en fazla kazanç ise yüzde 120,2 ile ulaştırma hisselerinden elde edildi.