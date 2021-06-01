Borsa İstanbul 2020'de devir hızıyla dünyanın en likit piyasası oldu

TSPB'nin yayınladığı rapordan, Borsa İstanbul'un yüzde 381 devir hızı ile 2020 yılında dünyanın en likit piyasası olduğu sonucu çıktı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), "Türkiye Sermaye Piyasası 2020" raporunu yayınladı.

Borsa İstanbul, yüzde 381 devir hızı ile 2020 yılında dünyanın en likit piyasası olurken, 2020'de dünyada kote olan şirketlerin toplam piyasa değeri bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 112 trilyon 700 milyar dolara ulaştı.

"2020 KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE BEKLENMEDİK GELİŞMELERLE DOLU BİR YIL OLDU"

Birlikten yapılan rapora ilişkin açıklamada, 2020'nin küresel ekonomide olduğu gibi sermaye piyasaları açısından da koronavirüs virüsünün küresel çapta bir salgına dönüşmesi nedeniyle beklenmedik gelişmelerle dolu bir yıl olduğu ifade edilerek, 2020'nin ilk çeyreğinde finansal piyasaların salgından ciddi derecede etkilendiği, borsalarda önemli değer kayıpları yaşandığı vurgulandı.

DÜNYA GENELİNDE HİSSE SENEDİ PİYASASINDA YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI

Gelişmiş ülke merkez bankalarının başlattığı parasal genişleme programlarının etkisiyle faizlerin negatif seviyelere gerilediği belirtilen açıklamada, dünya genelinde hisse senedi piyasalarına yatırımcı ilgisinin artışıyla fiyatların hızla yükseldiği ve halka arzların canlandığı kaydedildi.

İŞLEM HACMİ YÜKSELDİ

Açıklamada, 2020'nin sonuna doğru aşı ile ilgili gelişmelerle finansal piyasalarda iyimserliğin daha da arttığına dikkat çekilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"2020 yılında dünyada kote olan şirketlerin toplam piyasa değeri bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 112 trilyon 700 milyar dolara ulaşırken, işlem hacmi ise dolar bazında yüzde 45 artarak 183 trilyon 269 milyar dolara çıktı.

DÜNYANIN EN LİKİT PİYASASI

Borsa İstanbul AŞ, işlem hacmindeki artışın etkisiyle yüzde 381 devir hızına ulaşarak 2020 yılında dünyanın en likit piyasası oldu.

ÇİNLİ ŞENZHEN İKİNCİ

Yüzde 341 devir hızı ile Çinli Şenzhen Borsası en likit ikinci borsa olurken, yüzde 334 ile ABD’li Nasdaq üçüncü, yüzde 267 ile Tayvan Taipei ise dünyanın en likit dördüncü borsası oldu."