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    Borsa İstanbul 4.000 puanın üzerine çıktı

    Haftaya rekorla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,7 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini 4.000 puanın üzerine taşıdı.
    • 24.10.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:03
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    Borsa İstanbul 4.000 puanın üzerine çıktı

    Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz artırım açıklamaları ve Çin'de yaşanan siyasi gelişmelerin paralelinde karışık seyrederken yurt içinde Borsa İstanbul, pozitif ayrışarak başarı grafiğini sürekli yükseltiyor.

    Borsa istanbul geçtiğimiz hafta toplamda yüzde 8,48 değer kazandı

    Geçen hafta küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan ve haftalık bazda yüzde 8,48 değer kazanan BIST 100 endeksi, yatırımcıların alımları neticesinde cuma gününü 3.934,63 puandan tamamlamıştı.

    Tarihi zirve

    Yeni haftanın başlangıcında da yükseliş eğilimini devam ettiren, BIST 100 endeksi, 4.003,92 puanla tarihi zirvesini gördü.

    Endeksin önceki kapanış seviyesine göre değer kazanımı ise yüzde 1,7'yi aştı.

    ABD'deki veriler ve para politikası adımları beklentisi dünyayı etkiliyor

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi. Piyasalarda, daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentilerinin 50 baz puana evrildiğine işaret eden analistler, yurt içinde bu hafta yoğunlaşacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin de pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

    Borsa İstanbul 4.000 puanın üzerine çıktı #1

    Borsa İstanbul'da destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 puanın direnç, 3.900 ve 3.850 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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