Borsa İstanbul, aracı kurumlara araştırma desteği verecek

Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile iş birliği ile aracı kurumların araştırma faaliyetlerine destek olacak bir program başlattı.

Borsa İstanbul, hazırladığı broşürler ve sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar aracılığıyla yatırımcıları bilgilendirirken, kendi alanına giren konularda daha bilinçli hale getirerek için bir adım attı.

Borsa, sermaye piyasalarına olan güveni artırmak, sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek, finansal okuryazarlığı güçlendirmek ve yatırımcılarını bilgilendirmek için yapılan çalışmalara bir yenisini ekledi.

YATIRIMCILARI SOSYAL MEDYA DUYURULARINA KARŞI UYARDI

Borsa İstanbul, yatırım kararı alanlara, "sosyal medyadan tanımadıkları kişilerden duydukları ile değil mutlaka aracı kurumların tavsiyeleri ile ilerlemeleri" uyarısında bulundu.

“ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLAMAK ZOR VE MALİYETLİ”

Programla ilgili bilgi veren Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, iyi bir araştırma raporunun deneyimli bir analistin uzun süren emeği ile ortaya çıktığını, zor ve maliyetli bir süreç olduğunu, bu nedenle ister istemez nispeten sınırlı sayıda hisseye odaklanıldığını kaydetti.

“ARAŞTIRMA RAPORU ÜRETİLMESİ İÇİN ARACI KURUMLARIMIZA FİNANSAL DESTEK VERECEĞİZ”

Bireysel yatırımcıların çoğaldığı bu süreçte daha fazla şirketi kapsayan araştırma raporlarının yayınlanmasının doğru yatırım kararları ve sağlıklı fiyatlamalar açısından çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Atilla, "Borsamızın likiditesi arttıkça kurumsal ve bireysel yatırımcılarımızın alternatifleri de genişliyor. Bu değerlendirmeler ışığında, TSPB'nin belirlediği standartlarda hazırlanmış Ana Pazar ve Alt Pazar şirketlerine dair daha fazla araştırma raporu üretilmesi için aracı kurumlarımıza finansal destekte bulunacağız." ifadelerini kullandı.