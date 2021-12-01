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    Merkez Bankası'ndan Borsa İstanbul'da işlem yapılmaya başlandığı duyuruldu

    TCMB'den, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığına dair açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 13:59
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    Merkez Bankası'ndan Borsa İstanbul'da işlem yapılmaya başlandığı duyuruldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün yaptığı "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." açıklamasından sonra ayrı bir açıklamayla Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını da belirtti.

    VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASI NEZDİNDE İŞLEM YAPILMAYA BAŞLANDI

    Merkez Bankası'nın, "BİST VİOP Nezdinde Yapılan İşlemlere İlişkin Basın Duyurusu" başlığıyla paylaştığı duyuruda şunları aktarıldı:

    "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır."

    Merkez Bankası ndan Borsa İstanbul da işlem yapılmaya başlandığı duyuruldu #1

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