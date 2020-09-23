Borsa İstanbul, bugünü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün yükselişle başlayıp, sürdürdüğü günü, yüzde 0,59 değer kazanarak 1.102,65 puandan bitirdi.

Ekonomideki toparlanmaya ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini bir ortamda BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,48 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ DEĞER KAZANDI

Bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile spor oldu.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE YAŞANANLARIN EKONOMİYE ETKİSİ VAR

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilime dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan analistler, Doğu Akdeniz konusunda artan iyimserliğin yurt içi piyasaları destekleyebileceğini ifade etti.

YARIN YURT İÇİNDE TCMB PARA POLİTİKASI KURULU'NUN FAİZ KARARI İZLENECEK

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı izlenecek.

Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam eden sunumu ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi de beklenen veriler arasında yer alıyor.