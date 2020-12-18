Borsa İstanbul, dünkü kapanışa göre güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,10 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.398,26 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile metal ana sanayi oldu.

DÜNKÜ KAPANIŞ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ OLDU

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,50 değer kazanarak 1.399,36 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.