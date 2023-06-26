Borsa istanbul dünya borsalarından pozitif ayrıştı Yatırımcılar Borsa İstanbul'un hareketlerini yakından takip ediyor. Küresel piyasalardaki temkinli duruş ve düşük risk iştahına karşın Borsa İstanbul yükselişte.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre haftaya 61,58 puan artışla ve yüzde 1,10 yükselişle 5.644,33 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,88 ve holding endeksi yüzde 0,93 artış kaydetti. Kazandıran tüm sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık oldu.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,85 değer kazanarak günü 5.582,75 puandan tamamladı.

Yurt içi pay piyasaları pozitif ayrıştı

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyrettiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi..

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktarıyor.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.800 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.