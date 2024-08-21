Borsa İstanbul güne düşüşle başladı Yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verilecek mesajlar küresel piyasalarda negatif etkiye neden olurken, Borsa İstanbul da paralel refleks gösteriyor.

AA

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 gerileyerek 9.982,28 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 15,72 puan ve yüzde 0,16 düşüşle 9.966,57 puandan başlangıç yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

EN FAZLA TEKSTİL KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile tekstil, en çok gerileyen yüzde 1,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, yurt dışında ise ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde ise veri akışı sakin geçecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)