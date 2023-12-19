Borsa İstanbul güne düşüşle başladı: BIST 100 endeksi 7.783,90 puanda İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ilk başladığı günlerde küresel piyasalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 8.513 puana kadar yükselmişti. Sonrasında inişli çıkışlı seyir gösteren endeksin seviyesi bugün 7.783,90 puan oldu.

AA

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,54 değer kaybıyla 7.790,42 puandan tamamlanmıştı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,52 puan ve yüzde 0,08 düşüşle 7.783,90 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile orman kağıt basım oldu.

Fed'in adımlarının belirsizliği piyasalara yansıdı

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini söyledi.

Fed'in martta faiz indirimlere başlayacağı beklentisi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 70 ihtimalle Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının söz konusu adımları daha da öteleyebileceği ihtimalini desteklediğini dile getirdi.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)