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    Borsa İstanbul güne düşüşle başlangıç yaptı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.428,99 puandan başladı.
    • AA
    • 05.04.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 10:18
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    Borsa İstanbul güne düşüşle başlangıç yaptı

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.428,99 puana geriledi.

    BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ AZALDI

    Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,43 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile iletişim oldu.

    BIST 100 endeksi, cuma günü ABD ve Avrupa piyasalarının tatil olması dolayısıyla görece sakin bir seyir izledi ve yüzde 0,25 değer kazanarak 1.430,19 puana çıktı.

    Borsa İstanbul güne düşüşle başlangıç yaptı #1

    DESTEK VE DİRENÇ ONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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