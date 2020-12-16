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Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 8,85 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak, 1.404,25 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.