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- Borsa İstanbul güne rekorla başladı
Borsa İstanbul güne rekorla başladı
- AA
- 16.12.2020 - 10:49
Borsa İstanbul'da Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.
BANKACILIK ENDEKSİ KAZANDIRDI
Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti.
Dün yüzde 0,49 değer kazanan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.395,40 puana taşıdı.
GÜNDEM TAKİP EDİLECEK
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunumun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararın piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
DESTEK DİRENÇ KONUMU
Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.