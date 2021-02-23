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- Borsa İstanbul güne yükselerek başladı
Borsa İstanbul güne yükselerek başladı
- AA
- 23.02.2021 - 10:28
- Güncelleme : 23.02.2021 - 10:42
Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile elektrik oldu.
BORSA İSTANBUL DÜN SATICILI SEYİR İZLEDİ
Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 1.550,61 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.
BUGÜNKÜ GÜNDEM
Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu’na ilişkin sunumunun yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade kaydedildi.
DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.