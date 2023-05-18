Borsa İstanbul güne yükselişle başladı! Takip edenler o detaylara dikkat... Seçimin ertesinde devre kesicilerin çalıştığı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 4.681,71 puandan başladı.

AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,57 değer kazanarak günü 4.661,68 puandan kapattı.

Borsa İstanbul'un açılışına BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,03 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 4.681,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,12 ile orman, kağıt, basım oldu.

ABD'deki gelişmeler piyasaları etkiliyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.

Destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.900 seviyelerinin direnç, 4.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.