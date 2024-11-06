Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

AA

Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi politikalarında değişiklik olması bekleniyor.

Bu durumun ise varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 8.618,57 puandan tamamlamıştı.

Borsa açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,37 puan ve yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile metal ana sanayi oldu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİRDE

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi, söz konusu sonuçların ardından yüzde 1,7 artışla 105,2 seviyesine yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle temmuz başından bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,44'ü görmesinin ardından yüzde 4,42'ye çekildi.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.