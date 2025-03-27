Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

AA

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kaybederek 9.649,53 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, bugünkü açılışında ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,30 ve 125,05 puan artışla 9.774,58 puana çıktı.

BANKACILIK ENDEKSİ DEĞERLENDİ

Bankacılık endeksi yüzde 1,35 ve holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,87 ile inşaat oldu.

TRUMP'IN OTOMOBİLLERE UYGULAYACAĞI GÜMRÜK VERGİSİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere, yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine çevrildi.

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BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.