Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı Seçimlerin ertesinde yakından takip edilen Borsa İstanbul'da endeksler yükselişle açıldı.

AA

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kaybederek günü 4.886,91 puandan kapatmıştı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 41,72 puan yüzde 0,85 artışla 4.928,63 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 0,87 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Fed'in para politikalarındaki belirsizlik piyasalara yansıyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade ederek, bugün yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Destek ve direnç konumu

Analistler,teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.