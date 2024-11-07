Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

AA

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kazanarak 8.862,32 puandan tamamladı.



Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,00 puan ve yüzde 0,12 yükselişle güne 8.873,32 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

EN FAZLA MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren holding oldu.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

SEÇİMİN SONUÇLANMASI BELİRSİZLİKLERİ GİDERDİ

ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.