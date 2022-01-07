Borsa İstanbul güne yükselişle başlangıç yaptı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,73 puan güne yüzde 0,63 artışla 2.020,27 puandan başladı.

Borsa İstanbul'un açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,50 artış kaydetti.

TÜM SEKTÖRLER GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,44 ile ulaştırma oldu.

BORSA DÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasının ardından kapanışa yakın gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,11 artışla 2.007,55 puandan tamamladı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.