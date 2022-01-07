Euro
15.6348
-0.06%
Dolar
13.8208
-0.15%
Altın
795.2590
0.21%
Borsa
2,026.55
0.95%
Bitcoin
588.000
-3.08%
BTXN Coin
32.12
-4.57%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Borsa İstanbul güne yükselişle başlangıç yaptı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,73 puan güne yüzde 0,63 artışla 2.020,27 puandan başladı.
    • AA
    • 07.01.2022 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Borsa İstanbul güne yükselişle başlangıç yaptı

    Borsa İstanbul'un açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,50 artış kaydetti.

    TÜM SEKTÖRLER GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

    Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,44 ile ulaştırma oldu.

    BORSA DÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

    BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasının ardından kapanışa yakın gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,11 artışla 2.007,55 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başlangıç yaptı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir