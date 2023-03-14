Borsa İstanbul güne yüzde 0,15 artışla başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8,20 puan ve yüzde 0,15 artışla 5.331,39 puandan başlangıç yaptı.

ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle dünyada risk algısı yüksek seyrediyor.

Yatırımcılar da belirsizliklerin etkisiyle satıcılı seyri tercih etti.

Bu krizin etkisinde kalan BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 1,14 azalışla 5.323,19 puandan kapandı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,20 puan ve yüzde 0,15 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 arttı

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 0,35 ile tekstil, deri oldu.

Enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Fed'den yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara ABD Merkez Bankası'nın (Fed) senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını anımsatan analistler, yeni günde ise gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

BIST 100 endeksinde direnç ve destek konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 puanın direnç, 5.300 ve 5.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.