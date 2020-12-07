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    Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,07 değer kaybederek günü 1.329,90 puandan kapattı.
    • AA
    • 07.12.2020 - 20:13
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    Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28 milyar 500 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

    HOLDİNG ENDEKSİ KAZANDIRDI

    Bankacılık endeksi yüzde 2,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,57 ile orman, kağıt, basım oldu.

    YATIRIMCININ ODAĞINDA ABD-ÇİN ÇEKİŞMESİ VAR

    Analistler, koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları ile ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

    Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı #1

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