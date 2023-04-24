Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı Haftanın ilk gününde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,46 puan artarak ve yüzde 0,21 değer kazanarak günü 5.022,79 puandan tamamladı.

AA

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirtiyor.

BIST 100 endeksi, böyle bir iklimde önceki kapanışa göre 10,46 puan artarak günü sonlandırdı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Spor endeksi kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile iletişim oldu.

Yarının ekonomi gündemi

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını aktarıyor.

Destek ve direnç konumu

Analistler, aynı zamanda teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.