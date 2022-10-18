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    Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor kırdı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu kırarak, çıtayı 3.927,17 puana taşıdı.
    • 18.10.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 13:58
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    Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor kırdı

    Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,06 puan ve yüzde 0,47 değer kazancıyla 3.865,68 puan oldu.

    Borsanın ilk yarısında toplam işlem hacmi 49,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    Bankacılık ve holding endeksi arttı

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,54 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

    Orman, kağıt ve basım sektörleri kazandırdı

    Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,79 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile spor oldu.

    Merkez Bankası'nın adımı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liralaşma stratejisi kapsamında bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e güncelledi. Banka ayrıca, dönüşüm oranı yerine 2023 başından itibaren Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan menkul kıymet tesisi uygulamasına geçileceğini duyurdu.

    Şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının iyimser geleceği beklentisi hakim

    Analistler, yurt içi ve dışında şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin, küresel çapta risk iştahını desteklediğini söyledi.

    Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor kırdı #1

    Borsa İstanbul destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, ABD'de sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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