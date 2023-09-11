Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor kırdı Küresel piyasalar açıklanacak verilerin ışığında temkinli seyirdeyken, Borsa İstanbul'da rekorlar kırılmaya devam ediliyor.

AA

Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısı artıyor ve var olan yatırımcıların da iştahının yüksek olduğu görülüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9,77 puan ve yüzde 0,12 değer kazancıyla 8.403,81 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsadaki toplam işlem hacmi ise 67,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

En çok kazandıran yüzde 4,72 ile madencilik sektörü oldu

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,72 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bugün açıklanan veriler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azaldı, yıllık bazda yüzde 7,4 artış gösterdi.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, görünümün "durağan"a revize edilmesinin, kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika bileşimine dönüşü yansıttığı vurgulandı.

BISK 100'de destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)