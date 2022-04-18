Borsa İstanbul haftanın ilk gününe rekorla başladı

Borsa İstanbul, geçen hafta üst üste iki kez kapanış ve bir kez de gün ortası kapanış rekoru kırmıştı. Borsa bugün de açılış rekorunu kırarak başarısını artırdı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,60 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden haftaya başladı.

Rekorlarda bankacılık hissesinin payı

Borsa İstanbul'un rekorlarla ilerleyişinde bankacılık endeksinin başarısının büyük payı var. Bankacılık endeksi bugün de yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,40'la madencilik oldu.

Bugün Avrupa borsaları kapalı

AA'nın haberine göre, bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.