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- Borsa İstanbul haftanın ilk gününe rekorla başladı
Borsa İstanbul haftanın ilk gününe rekorla başladı
- 18.04.2022 - 10:25
- Güncelleme : 18.04.2022 - 10:50
Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,60 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden haftaya başladı.
Rekorlarda bankacılık hissesinin payı
Borsa İstanbul'un rekorlarla ilerleyişinde bankacılık endeksinin başarısının büyük payı var. Bankacılık endeksi bugün de yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,40'la madencilik oldu.
Bugün Avrupa borsaları kapalı
AA'nın haberine göre, bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.
Destek ve direnç konumu
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.