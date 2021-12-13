Borsa İstanbul haftaya rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen iki hafta üst üste yükselişini sürdürdü ve haftaya yüzde 1,01 artışla 2.056,01 puandan başladı.

Borsa İstanbul'un açılışına BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,53 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 2.056,01 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,99 artış kaydetti.

KİMYA, PETROL VE PLASTİK SEKTÖRLERİ KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,97 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 1,21 ile spor oldu.

BORSA, CUMA GÜNÜ HAFTAYI DEĞERLENEREK KAZANDI

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,20 artarak 2.035,48 puanla rekor kapanış gerçekleştirdi. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 6,55 değer kazanarak üst üste yükselişini 9'uncu haftaya taşıdı.

YATIRIMCILARIN ODAĞINDA MERKEZ BANKALARININ TOPLANTILARI VAR

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunacağını belirterek, politika yapıcıların sözle yönlendirmelerinin, beklentilerin şekillenmesi ve fiyatlamalar açısından kritik olacağını söyledi.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 puanın direnç, 1.970 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.