Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı! BIST 100 endeksi 7.795,01 puanda Küresel borsalar dalgalı seyirle ilerlerken Borsa İstanbul'da yatırımcı, risk iştahı açık hareket ediyor. Bu da Borsa'da işlem hacminin daha fazla artması ve endekslerin değerlenmesi anlamını taşıyor.

AA

Borsa İstanbul'da kapanış, açılış ve gün ortası rekorları aralıksız sürüyor.

Cuma günü alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,67 değer kazancıyla günü 7.714,38 puandan tamamlarken kapanış rekor kırmıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta haftaya önceki kapanışa göre 80,64 puan artışla ve yüzde 1,05 yükselişle rekor seviye olan 7.795,01 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 1,04 artış kaydetti.

En fazla kazandıran sektör endeksi inşaat oldu

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksinde direnç ve destek konumu

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.